Токаев наградил орденами государственных и общественных деятелей Кыргызстана (фото)

В ходе визита в Бишкек глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом Главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев.

Орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.

️В своем выступлении президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.

"Благодаря вашим усилиям укрепляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить Председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживает высокой оценки. Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, сегодняшнее событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Визит Токаева в Кыргызстан

Накануне глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров. Сегодня казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Кроме того, Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

После переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран".

