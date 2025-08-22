jitsu gif
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      "С особым уважением относимся к казахскому народу": президент Кыргызстана обратился к Токаеву

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
      Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом Кыргызстан.

      "Убежден, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами. Казахи и кыргызы - братские народы. У нас общая история, близкие традиции и мировоззрение. Испокон веков два народа живут в предгорьях Алатау в мире и согласии.

      Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом, между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

      Глава нашего государства отметил значительный вклад президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений.

      "Благодаря Вашей неустанной деятельности в Кыргызстане происходят позитивные изменения. Вы реализуете важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7% с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Садыр Жапаров поблагодарил главу нашего государства за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Бишкек.

      "Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при Вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились.

      Мы с особым уважением относимся к казахскому народу. Нас связывают общие исторические корни. Мы следуем заветам наших предков - Токтогула и Абая, Чингиза и Мухтара. Мы стремимся передать наше историческое наследие будущим поколениям. Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила - в солидарности и единстве двух стран", - подчеркнул президент Кыргызстана.

      В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

      Визит Токаева в Кыргызстан

      Накануне глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров. Сегодня казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Кроме того, Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

      Также мы писали, как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана.

