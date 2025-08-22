Токаев посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит" в Кыргызстане и возложил цветы (фото)

Официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, название комплекса "Ата-Бейит" предложил писатель Чингиз Айтматов. Именно здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий.

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.

Также Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров.

О том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно 20 августа.

Добавим, что в июне текущего года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Кроме этого, 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.

