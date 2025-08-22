Как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана (фото, видео)
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" и встретился с главой Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран.
Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.
Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.
Напомним, о том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно 20 августа. Вчера глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров.
Сегодня утром начался официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Первым делом казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий.
Добавим, что в июне этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".
Кроме этого, 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.
