Как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" и встретился с главой Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран.

Визит Токаева в Кыргызстан. Фото: t.me/aqorda_resmi

Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.

Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.

Напомним, о том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно 20 августа. Вчера глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров.

Сегодня утром начался официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Первым делом казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий.

Добавим, что в июне этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Кроме этого, 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.

