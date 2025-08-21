Токаев прилетел в Кыргызстан: как его встретили в аэропорту Бишкека (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, в международном аэропорту Манас главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана", - сказано в сообщении.

О том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно накануне.

Напомним, что в июне текущего года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Также отметим, что 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.

