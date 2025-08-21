Токаев прилетел в Кыргызстан: как его встретили в аэропорту Бишкека (фото)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, в международном аэропорту Манас главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
"Завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана", - сказано в сообщении.
О том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно накануне.
Напомним, что в июне текущего года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".
Также отметим, что 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2277768-tokaev-priletel-v-kyrgyzstan-kak-ego-vstretili-v-aeroportu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах