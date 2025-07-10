Токаев направил ответное письмо Трампу после введения пошлин на товары

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера США привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей.

"Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - сказано в сообщении.

Новость о том, что США вводят взаимные торговые пошлины в размере 25% в отношении Казахстана появилась на основе публикации Дональда Трампа в соцсетях.

Позже в Минторговли заявили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

В то же время Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, введением дополнительных 10% торговых пошлин. А Казахстан является партнером данной организации.

Дополнительно специалисты объяснили, как пошлины США могут повлиять на Казахстан. Также эксперты заявили, что пошлины на товары из Казахстана могут все же оказать негативное влияние на экономику страны. Причина в неучтенных 200 млн долларах косвенного экспорта в США.

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