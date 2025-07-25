"Прогнозы неутешительны": Бектенов призвал прикаспийские страны к сотрудничеству в борьбе с обмелением Каспия

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов призвал прикаспийские страны к сотрудничеству в борьбе с обмелением Каспия, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Олжас Бектенов в ходе выступления на первой Международной экологической конференции отметил проблему обмеления Каспия как один из ключевых региональных вызовов.

Внимание уделено снижению уровня Каспийского моря, подчеркнута необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.

"С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - отметил премьер-министр.

В контексте водных вызовов Олжас Бектенов обратил внимание и на ситуацию в Приаралье. Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.

Премьер-министр также отметил важность работы, направленной на сохранении ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится. В связи с этим по инициативе президента Казахстана на саммите в Эр-Рияде было предложено Партнерство водных башен, объединяющее усилия по изучению и защите ледников. В Алматы действует Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, ставший ведущей платформой для региональных исследований.

При этом подчеркнута готовность Казахстана к реализации совместных гидротехнических проектов - от регулирования водохранилищ до автоматизации учета воды.

Премьер-министр отметил символичность места проведения форума - Алтай, который считается колыбелью тюркской цивилизации и важным элементом культурно-гуманитарного взаимодействия.

Бектенов на первой Международной экологической конференции. Фото: t.me/KZgovernment

В пленарном заседании приняли участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Александр Турчин, Кыргызстана Адылбек Касымалиев, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев.

Наряду с вопросами обмеления Каспия, таяния ледников и сохранения биоразнообразия, обсуждалось применение современных технологий в сфере охраны окружающей среды, внедрение инновационных решений в управление водными ресурсами и развитие трансграничного экотуризма.

Напомним, ранее вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз высказался о рисках обмеления Каспийского моря, сообщив, что его уровень достиг исторического минимума.

Блогер Нуркен Тажибай показал, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей.

И две недели назад блогер Адай Мырзатай опубликовал видео, шокировавшее казахстанцев - на кадрах зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025. Судя по кадрам, море заметно обмелело.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета - на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

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