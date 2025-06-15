Визит Си Цзиньпина и глав государств Центральной Азии: ряд улиц перекроют на три дня в Астане
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В Астане 16-18 июня введут ограничения на движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением заседания Делового совета "Китай – Центральная Азия", передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.
На сайте акимата Астаны сообщили, что 16-18 июня Астану посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официального визита. 17 июня пройдет Второе заседание Делового совета "Китай – Центральная Азия" с участием глав государств Центральной Азии.
В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц:
- проспект Кабанбай батыра от международного аэропорта Нурсултан Назарбаев до проспекта Мангилик Ел;
- по проспекту Мангилик Ел от проспекта Кабанбай батыра до улицы Д. Кунаева;
- по улице Кунаева до проспекта Кабанбай батыра;
- по проспекту Кабанбай батыра до Коргалжынского шоссе.
Также 17 июня будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:
- улица Керей, Жанибек хандар от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза;
- проспект Тәуелсіздік от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.
Вместе с тем, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.
Напомним, в столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного покрытия по улицам Достык, Д. Кунаева. В связи с этим с 14 по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.
Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255586-vizit-si-czinpina-i-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-ryad-ulic-perekroyut-na-tri-dnya-v-astane/