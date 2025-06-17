"Для Казахстана это значимее, чем саммит "Большой семерки": политолог о визите Си Цзиньпина

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале высказался о визите председателя КНР СИ Цзиньпина в Казахстан.

Как напомнил Ашимбаев, вчера в Астане прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином, который прилетел в Казахстан в свой день рождения. А накануне Агентство по атомной энергии сообщило, что вторую АЭС в Казахстане будет строить китайская компания.

"Напомню, что накануне, в день рождения Трампа, генеральным подрядчиком первой АЭС был выбран "Росатом". Получился весьма прозрачный намек мировой общественности", - отмечает эксперт.

Он подметил, что Токаеву общаться с китайским лидером весьма комфортно - нет ни языкового, ни культурного барьера, а отношения между нашими странами демонстрируют впечатляющую динамику. Токаев даже назвал нынешний этап отношений "новым золотым периодом". Китайский лидер в ответ заявил, что "сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием".

Ашимбаев также напомнил, что казахстанский президент дал очень и очень высокую оценку деятельности Си Цзиньпина, подчеркнув, что отношения Казахстана с Китаем "носят устойчиво стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре". Особо было отмечено, что "Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном". Опять-таки - изящный, но весьма многозначный намек на некоторые другие страны.

"Токаев воспользовался форматом, чтобы лишний раз напомнить своим согражданам, которые порой оказываются подвержены различным фобиям (в том числе и под внешним воздействиям), о значении отношений с Поднебесной: "Отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу".

Нужно подчеркнуть, что казахстанская сторона целенаправленно проводит курс не просто на сотрудничество - от культуры и экономики до региональной безопасности борьбы с терроризмом и экстремизмом, но и исключение каких-либо угроз этим отношениям, в том числе, как уже говорилось, вызванных внешней пропагандой. Не зря на многочисленных саммитах, в которых принимали участие лидеры Казахстана и Китая, всегда обозначалась тема обеспечения совместной информационной безопасности", - написал Ашимбаев.

По его словам, следующей частью визита Си Цзиньпина должен стать саммит C5+КНР, который не просто продолжает серию аналогичных регулярных мероприятий, но и должен пройти получить свою организационную институциализацию. Уже были опубликованы проекты соглашений о том, что секретариат китайско-центральноазиатских саммитов должен стать постоянно действующим.

"Китай методично и системно развивает комплексные отношения с Центральной Азией, которая исторически входила в сферу его геополитических и экономических отношений. Для Казахстана (и не только) эти переговоры, эти отношения гораздо важнее и значимее, чем проходящий ныне саммит "Большой семерки", давно потерявшей свое мировое значение. КНР является ключевой страной в деле выстраивания новой архитектуры мировой экономико-политической системы. Но вместе с тем, старая поговорка гласит "один в поле не воин" (наверняка есть схожие высказывания и в китайском языке). И вполне очевидно желание Китая создавать серию стратегических союзов в рамках БРИКС и ШОС, а также в формате "Центральная Азия плюс КНР".

Новое видение развития логистических коридоров, как несложно заметить, подвержено постоянным атакам со стороны геополитических конфликтов, и их количество интересным образом совпадает - и пытается противостоять реализации политики "Один пояс, один путь". Вместе с тем, Китай, как мы видим, отказался от политики империализма, в том числе от японской стратегии времен Второй мировой войны.

В основе его политики - не столько доминирование, сколько создание сетей взаимовыгодного сотрудничества. КНР, насколько можно судить, не имеет намерения выстраивания мировой финансовой системы с центром у себя или военного противостояния тому же Западу.

И эта политика вполне соответствует казахстанским интересам и тому, каким видит развитие мировой системы безопасности и торговли Касым-Жомарт Токаев", - заключил политолог.