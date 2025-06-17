Президент Туркменистана прибыл в Казахстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Бердымухамедов прилетел в Астану, где находятся другие лидеры, которые будут участвовать в саммите.

Сердар Бердымухамедов. Фото: Правительство РК

Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Напомним, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.