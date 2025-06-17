Президент Туркменистана прибыл в Казахстан
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Бердымухамедов прилетел в Астану, где находятся другие лидеры, которые будут участвовать в саммите.
Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".
Напомним, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256207-prezident-turkmenistana-pribyl-v-kazahstan/
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