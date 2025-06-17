Президента Кыргызстана встретили в аэропорту Астаны (фото)
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетел в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
По информации правительства, борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".
Сообщается, что по итогам четырех месяцев текущего года, торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила 435,1 млн долларов.
Напомним, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
Отметим, что 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256183-prezidenta-kyrgyzstana-vstretili-v-aeroportu-astany-foto/
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