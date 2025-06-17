Президента Кыргызстана встретили в аэропорту Астаны (фото)

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетел в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

По информации правительства, борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Президент Кыргызстана. Фото: правительство РК

Встреча президента Кыргызстана. Фото: правительство РК

Встреча президента Кыргызстана. Фото: правительство РК

Сообщается, что по итогам четырех месяцев текущего года, торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила 435,1 млн долларов.

Флаги Казахстана, Китая и Кыргызстана: правительство РК

Напомним, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

Отметим, что 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.