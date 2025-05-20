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Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя главу правительства Венгрии, президент Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений.

По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан. Фото: Акорда

Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.

Виктор Орбан поблагодарил президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений.

Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.

На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций.

Делегации Казахстана и Венгрии
Делегации Казахстана и Венгрии. Фото: Акорда

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Сегодня сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Напомним, что в ноябре прошлого года Токаев совершил государственный визит в Венгрию. В аэропорту Будапешта его встретил премьер страны Виктор Орбан, после прошла официальная церемония встречи на площади львов Королевского дворца.

В Венгрии Токаев пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште, и совершил совместную экскурсию с председателем госсобрания Венгрии Ласло Кевером по зданию венгерского парламента.

Также президент Казахстана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

А за несколько недель до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Астану, где прошел юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2247075-tokaev-provel-peregovory-s-premerom-vengrii-viktorom-orbanom/