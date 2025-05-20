Токаев прибыл в Будапешт (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, ранее Акорда анонсировала визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Венгрию. Сообщалось, что 20-21 мая президент посетит Венгрию для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Также напомним, что в ноябре прошлого года Токаев совершил государственный визит в Венгрию. В аэропорту Будапешта его встретил премьер страны Виктор Орбан, после прошла официальная церемония встречи на площади львов Королевского дворца.

В Венгрии Токаев пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште, и совершил совместную экскурсию с председателем госсобрания Венгрии Ласло Кевером по зданию венгерского парламента.

Также президент Казахстана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

А за несколько недель до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Астану, где прошел юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).