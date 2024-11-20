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Токаев совершил экскурсию по зданию венгерского парламента (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в парламенте Венгрии
Касым-Жомарт Токаев в парламенте Венгрии. Фото: Акорда

После встречи с председателем госсобрания Венгрии Ласло Кевером, Токаев совершил с ним совместную экскурсию по зданию венгерского парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент провел встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кевером

Токаев отметил, что его государственный визит в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Глава государства особо подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия между странами.

"Приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуюсь возможностью, хотел бы еще раз пригласить Вас посетить Казахстан", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев в парламенте Венгрии
Касым-Жомарт Токаев в парламенте Венгрии. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместные усилия в этом направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Отдельно глава государства отметил важность наращивания взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена.

"Только что я встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих вузах Венгрии. Необходимо и в дальнейшем поддерживать молодое поколение и увеличивать количество казахстанских студентов в Вашей стране. Контакты между молодежью двух стран будут служить "золотым мостом" наших народов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ласло Кевер
Ласло Кевер. Фото: Акорда

Председатель Государственного собрания Венгрии поблагодарил президента Казахстана за всемерную поддержку развития межпарламентского взаимодействия и выразил готовность приложить все усилия для их дальнейшего укрепления

Он также заявил о необходимости всестороннего углубления стратегического партнерства по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники обменялись мнениями по международной ситуации.

По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев и Ласло Кевер совершили совместную экскурсию по зданию венгерского парламента.

Парламент Венгрии
Парламент Венгрии. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

В венгерском парламенте
В венгерском парламенте. Фото: Акорда

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан.

В Акорде сообщали, что в ходе визита Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в Акорде показали кадры с официальной церемонии встречи президента Касым-Жомарта Токаева на площади львов Королевского дворца Будапешта.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште. А до этого президент Казахстана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2190327-tokaev-sovershil-ekskursiyu-po-zdaniyu-vengerskogo-parlamenta-foto/

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