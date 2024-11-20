Токаев пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в Венгрию встретился в Будапеште с обучающимися там студентами из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, в Будапеште глава государства побеседовал с казахстанскими студентами, которые обучаются в Венгрии.

Токаев и студенты в Будапеште. Фото: t.me/bort_01

Студенты в Будапеште. Фото: t.me/bort_01

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан.

В Акорде сообщали, что в ходе визита Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в Акорде показали кадры с официальной церемонии встречи президента Касым-Жомарта Токаева на площади львов Королевского дворца Будапешта.

Мы также писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.