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Токаев пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште (фото)

Опубликовано:

Токаев и студенты в Будапеште
Токаев и студенты в Будапеште. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в Венгрию встретился в Будапеште с обучающимися там студентами из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, в Будапеште глава государства побеседовал с казахстанскими студентами, которые обучаются в Венгрии.

Токаев и студенты в Будапеште
Токаев и студенты в Будапеште. Фото: t.me/bort_01

Студенты в Будапеште
Студенты в Будапеште. Фото: t.me/bort_01

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан.

В Акорде сообщали, что в ходе визита Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в Акорде показали кадры с официальной церемонии встречи президента Касым-Жомарта Токаева на площади львов Королевского дворца Будапешта.

Мы также писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2190315-tokaev-poobshchalsya-s-kazahstanskimi-studentami-v-budapeshte-foto/

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