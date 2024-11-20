Как встречали Токаева в Будапеште, показала Акорда (фото)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт, где состоялась официальная церемония встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда в Telegram-канале, на площади львов Королевского дворца Будапешта состоялась официальная церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева, находящегося с государственным визитом в Венгрии.
Главу государства под фанфары военного оркестра встретил премьер-министр Виктор Орбан.
Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем.
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан.
В Акорде сообщали, что в ходе визита Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Добавим, что в Венгрию Токаев прилетел из Сербии, где он также был с госвизитом. В рамках визита глава Казахстана посетил выставку продукции оборонной промышленности Сербии и подарил президенту страны Александру Вучичу сундук с алматинским апортом.
Мы также писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2186834-kak-vstrechali-tokaeva-v-budapeshte-pokazala-akorda/