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"В белый покрасьте - купим": Бердымухамедов оценил внедорожник в Туркестане (видео)

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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели внедорожник, который будут производить в Казахстане, передает NUR.KZ.

В Telegram-аккаунте "Борт №1" появилось видео, запечатлевшее, как на промышленной выставке в Туркестане президенту и Гурбангулы Бердымухамедову показали модель внедорожника.

Проводящий президентам экскурсию сообщил, что такой автомобиль также будут производить в Казахстане.

"Нам в белый покрасьте - мы купим. Без разговоров", - отреагировал Гурбангулы Бердымухамедов.

"Особенно в Аркадаг закупим", - сказал президент Туркменистана, улыбаясь, и добавил, что если есть электромобили, их тоже закупят.

Напомним, что белый - любимый цвет Гурбангулы Бердымухамедова, верящего в приметы и суеверия. Мы писали о том, что с января 2015 года был запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета. На тот момент работники таможни не могли объяснить запрет. На вопросы и возмущения они лишь отвечали, что нужно покупать белые машины, так как "белый цвет приносит удачу". А с 2018 года черные автомобили и вовсе попали в стране под запрет.

Добавим, что "Аркадаг" является титулом экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. Город, построенный в его честь, открыли в Туркменистане в 2023 году.

Также напомним, ранее сообщалось, что 21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Накануне в аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Также сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул" - глава государства продемонстрировал гостю казахских тазы.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, где Казахстан вызвался помочь Туркменистану с цифровизацией госуслуг.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели промышленную выставку в Туркестане. Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2238276-v-belyy-pokraste-kupim-berdymuhamedovu-pokazali-tank-kazahstanskogo-proizvodstva/