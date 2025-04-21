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Токаев рассказал Бердымухамедову о собаках породы "тазы"

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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул" - глава государства продемонстрировал гостю казахских тазы, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Борт №1".

Токаев рассказал Бердымухамедову, что казахская порода тазы обрела международное признание.

Подчеркивается, что Тазы - одно из семи национальных сокровищ казахского народа.

В Telegram-канале Акорды также говорится, что Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур.

Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.

Журналист Адиль Балтабаев в своем Telegram-канале снял на видео, как президент Казахстана поет песню "Сәулем-ай" во время посещения "Этноаула" - глава государства подпевал артистам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237874-obrela-mezhdunarodnoe-priznanie-tokaev-rasskazal-berdymuhamedovu-o-tazy-foto-video/