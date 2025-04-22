Выставку казахстанских производителей показали Гурбангулы Бердымухамедову в Туркестане (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели промышленную выставку в Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили индустриальный парк SPK Turkistan.
Здесь реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников.
В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.
Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.
Ранее сообщалось, что 21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Накануне в аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Также сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул" - глава государства продемонстрировал гостю казахских тазы.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, где Казахстан вызвался помочь Туркменистану с цифровизацией госуслуг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237745-vystavku-kazahstanskih-proizvoditeley-pokazali-gurbanguly-berdymuhamedovu-v-turkestane/