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Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда

Экс-глава Туркменистана, а ныне - председатель Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Ранее был анонсирован его визит.

В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.

Ранее сообщалось, что 21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Стоит отметить, что в конце января состоялся телефонный разговор главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.

Добавим, в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов встречались в октябре 2024 года во время визита президента РК в Ашхабад.

Тогда официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

После они приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237814-gurbanguly-berdymuhamedov-priletel-v-kazahstan/