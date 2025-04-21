Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Казахстан
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Экс-глава Туркменистана, а ныне - председатель Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Ранее был анонсирован его визит.
В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.
Ранее сообщалось, что 21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
Стоит отметить, что в конце января состоялся телефонный разговор главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.
Добавим, в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов встречались в октябре 2024 года во время визита президента РК в Ашхабад.
Тогда официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.
После они приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237814-gurbanguly-berdymuhamedov-priletel-v-kazahstan/