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Казахстан вызвался помочь Туркменистану с цифровизацией госуслуг

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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя высокого гостя, глава государства поблагодарил его за посещение Туркестана - духовной столицы Казахстана, города, имеющего сакральное значение для всех тюркских народов.

"Отрадно, что сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратегически важные проекты в газовой отрасли, а также транспортно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув, что эта инициатива, поддержанная ООН, свидетельствует о высокой международной репутации Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты выразил признательность за оказанное гостеприимство и назвал Казахстан одним из главных стратегических партнеров Туркменистана.

"Наши двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах имеют хорошие перспективы. Мы благодарны вам за поддержку инициативы Туркменистана в рамках ООН о провозглашении Международного года мира и доверия", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшие годы.

Особое внимание было уделено расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков.

По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север - Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан - Туркменистан - Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования и цифровизации. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что 21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Накануне в аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Также сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул" - глава государства продемонстрировал гостю казахских тазы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237820-kazahstan-vyzvalsya-pomoch-turkmenistanu-s-cifrovizaciey/