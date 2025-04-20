Токаев проведет неформальную встречу с Бердымухамедовым в Туркестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, 21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Напомним, ранее в конце января состоялся телефонный разговор главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.

Добавим, в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов встречались в октябре 2024 года во время визита президента РК в Ашхабад.

Тогда официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

После они приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.