Названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова город открыли в Туркменистане

Открытие города Аркадаг. Фото: Меретдурды Розыев/turkmenistan.gov

Сегодня в Туркменистане открыли город Аркадаг - состоялись торжественные мероприятия с участием президента по этому поводу. "Аркадаг" является титулом экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как пишет государственное издание "Туркменистан. Золотой век", город Аркадаг является первым "умным" городом в стране.

Стоит отметить, что 29 июня - день рождения Гурбангулы Бердымухамедова. В этот же день был открыт город Аркадаг, названный в его честь.

Как пишет издание, утром у монумента "Акхан" (имя коня Гурбангулы Бердымухамедова) был дан старт торжествам в честь открытия первого в стране "умного" города. В мероприятиях принял участие президент старны Сердар Бердымухамедов и ряд зарубежных гостей.

На площади развернулась вдохновенная музыкально-хореографическая композиция в исполнении творческих коллективов Туркменистана. Также был открыт монумент скакуну Акхану, который, как отмечает издание, является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Сообщается, что монумент возвели по инициативе Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

После гости проследовали на главную площадь города, где продолжилось торжество. Там состоялась церемония открытия монумента "Аркадаг".

Строительство города в честь Гурбангулы Бердымухамедова

В феврале 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов выступил с обращением, в котором заявил о решении дать дорогу молодым. После были объявлены досрочные резидентские выборы, которые в марте того же года выиграл его сын Сердар.

В декабре 2022 года на расширенном заседании правительства Туркменистана приняли документ, согласно которому административным центром одного из велаятов (областей) страны станет новый город. Город назовут в честь экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В марте 2023 года появились подробности о строительстве нового города. Город Аркадаг начали строить в 30 км от столицы. Он рассчитан на 73 тыс. человек. Власти страны выделили 5 млрд долларов на строительство.

Почти две недели назад Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание кабмина и принял участие в мероприятии по случаю закладки второй очереди строительства города Аркадаг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026856-nazvannyy-v-chest-gurbanguly-berdymuhamedova-gorod-otkryli-v-turkmenistane/