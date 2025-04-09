"Надо смотреть – выдержит ли цена": министр экономики о пошлинах США

Министра национальной экономики в кулуарах мажилиса спросили о планах Казахстана в связи с новыми пошлинами США в мире и о том, есть ли у страны "план Б", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы страна, которая является получателем новостей в данном случае. Ни против кого мы вторичные пошлины пока не рассматриваем. Из пошлин, которые против нас были наложены, большая часть не работала, поскольку товары находятся в исключении. Сырьевые товары - Казахстан является надежным поставщиком на рынке ЕС и США. Сырая нефть, серебро, высокоуглеродистый серохром - (на них - прим. ред.) никакого влияния пошлины не оказали.

Но где-то на менее 5% товаров, около 100 млн долларов, влияние пошлин есть. Надо смотреть - выдержит ли цена новые пошлины. Является ли рынок эластичным. Можно ли просто эту пошлину накинуть, чтобы быть конкурентоспособным на внутреннем рынке США, или придется снизить свою маржинальность субъектам рынка… либо придется уходить и искать другие рынки. Все зависит от продукта", - заявил вице-премьер Серик Жумангарин.

Он добавил, что Министерство торговли и интеграции будет вести переговоры по данному вопросу. К тому же, как он напомнил, Казахстан является членом ВТО.

"Но мы члены ВТО, все инструменты ВТО мы поддерживаем, все соблюдаем, нарушений у нас нет, поэтому я не вижу ограничений в дальнейшем", - добавил Жумангарин.

О том, ведет ли Казахстан переговоры с США по снижению пошлин на отечественные товары, сегодня также рассказали в Нацбанке.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлины, попал и Казахстан. Новые тарифы Трампа начнут действовать с этой недели.

Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее также опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров. А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.