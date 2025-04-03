Токаев встретился с Мирзиеевым: о чем говорили президенты
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" и выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.
Главы государств в состоявшейся беседе подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном и подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.
Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля.
Сегодня в аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
После этого стало известно, что сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Журналист Адиль Балтабаев показал на видео кортеж президента и вертолет сопровождения, выделенный Узбекистаном.
Подробности встречи Токаев и Кошты можно прочитать здесь, а с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен - здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2232999-tokaev-vstretilsya-s-mirzieevym-o-chem-govorili-prezidenty/