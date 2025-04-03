Узбекистан выделил вертолет для сопровождения кортежа Токаева (видео)

Журналист Адиль Балтабаев показал кортеж прибывшего в Узбекистан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и вертолет сопровождения, выделенный встречающей стороной, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Адиля Балтабаева. На нем запечатлен выезд кортежа Токаева в Самарканд для встречи с рукодством Евросоюза. В кадр попал и вертолет сопровождения кортежа, выделенный гостю Узбекистаном.

Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля.

Сегодня в аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

После этого стало известно, что сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подробности встречи Токаев и Кошты можно прочитать здесь, а с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен - здесь.