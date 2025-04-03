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Токаев встретится с Урсулой фон дер Ляйен

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Самарканд, где запланирован ряд встреч с представителями ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации пресс-службы президента, сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз".

В аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

При этом буквально на прошлой неделе Мирзиеев с рабочим визитом побывал в Казахстане.

Президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу". Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран. Также президенты посетили выставку AlmatyFairai.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2231781-stalo-izvestno-s-kem-vstretitsya-tokaev-v-samarkande/