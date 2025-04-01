Токаев посетит Узбекистан по приглашению Мирзиеева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"По приглашению президента Шавката Мирзиеева, 3-4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан.

В Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании cаммита "Центральная Азия - Европейский Союз", а также проведет ряд встреч", - сообщили в Акорде.

Напомним, недавно Мирзиеев с рабочим визитом побывал в Казахстане. После того как Мирзиеев прибыл в Казахстан, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Затем президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу". Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран. Также президенты посетили выставку AlmatyFairai.