Токаев прибыл в Самарканд (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Самарканд - он примет участие в саммите и конференции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Президент прибыл в Узбекистан для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз".

На днях Акорда сообщала, что по приглашению президента Шавката Мирзиеева, 3-4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан.

В Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании саммита "Центральная Азия - Европейский Союз", а также проведет ряд встреч.

Отметим, что на прошлой неделе Мирзиеев с рабочим визитом побывал в Казахстане.

Президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу". Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран. Также президенты посетили выставку AlmatyFairai.