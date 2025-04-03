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Токаев встретился с главой Евросовета

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Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта. Фото: Акорда

На саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, Европейский союз - это крупнейший торговый партнер и инвестор Казахстана, его доля в общем объеме прямых иностранных инвестиций составляет более 40%.

"В 2024 году товарооборот между Казахстаном и членами ЕС достиг порядка 50 млрд долларов (80% от торговли ЕС со странами Центральной Азии).

Президенты обсудили укрепление многопланового сотрудничества в различных секторах экономики, а также подчеркнули важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, основанного на взаимном доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля.

Сегодня в аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

После этого стало известно, что сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2231724-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-evrosoveta/