Встреча Токаева и Урсулы фон дер Ляйен: что обсуждали стороны

Касым-Жомарт Токаев в Узбекистане провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, встреча состоялась на полях саммита "Центральная Азия - Европейский Союз". Во время переговоров с Урсулой фон дер Ляйен были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях.

Отмечается, что стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой взаимодействия с ЕС.

"Касым-Жомарт Токаев обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества: энергетика, инфраструктурные и промышленные проекты, развитие транспортных и логистических сетей, цифровые инновации, передовые технологии и искусственный интеллект", - сказано в сообщении.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута. Кроме того, она поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.

"Собеседники договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС и рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки", - рассказали в пресс-службе президента.

Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля.

Сегодня в аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

После этого стало известно, что сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подробности встречи Токаев и Кошты можно прочитать здесь.