"На пользу Казахстану": Токаев высказался о ситуации вокруг Украины и переговорах Путина и Трампа

Касым-Жомарт Токаев, принимая участие в фестивале "Город рабочих профессий", высказался о ситуации в Украине и переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы с участниками фестиваля Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины, обратив внимание на важность сохранения стабильности как главной ценности нашей страны.

"Мы проводим идеологию "единство в многообразии". Несмотря на то, что мы принадлежим к разным национальностям и вероисповеданиям, мы одно общество, один народ. Призываю вас всех к пониманию этого глубинного процесса. Только на этой основе мы достигнем успеха.

Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", - сказал президент.

Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Американский президент рассказал подробности разговора. Отмечалось, что разговор шел полтора часа, стороны договорились начать переговоры по окончанию войны.

Позже состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что они обсудили возможности достижения мира.

Мы также писали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о поддержке мирных переговоров по Украине.

Добавим, что в январе этого года Трамп поручил своим подчиненным завершить войну в Украине за 100 дней.