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Токаев наградил министра иностранных дел Венгрии орденом "Достык"

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Касым-Жомарт Токаев и Петер Сийярто
Касым-Жомарт Токаев и Петер Сийярто. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Приветствуя венгерского дипломата, президент отметил высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией. Подчеркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное взаимодействие.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства. Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Фото: Акорда

Петер Сийярто также передал президенту теплые слова приветствия от премьер-министра Венгрии.

Министр проинформировал главу государства, что его визит в Астану направлен на предметное обсуждение с профильными министерствами и ведомствами различных аспектов практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Петера Сийярто орденом «Достык» II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.

Напомним, ранее в январе глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с государственным визитом в Венгрии. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан.

Позже в Акорде показали кадры с официальной церемонии встречи президента Касым-Жомарта Токаева на площади львов Королевского дворца Будапешта.

Касым-Жомарт Токаев также пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште, а позже совершил совместную экскурсию с председателем госсобрания Венгрии Ласло Кевером по зданию венгерского парламента.

До этого президент Казахстана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

Мы также писали, что торжественный прием в честь визита Токаева устроили в Венгрии. На нем выступил Димаш Кудайберген.

На приеме Токаев отметил, что казахи и венгры - родственные народы, связанные глубокими историческими корнями. По словам президента, несмотря на географическую отдаленность между великим Дунаем и древним Алтаем, наши государства, связанные одной судьбой, объединяют общие цели и устремления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2221422-tokaev-prinyal-ministra-inostrannyh-del-vengrii/