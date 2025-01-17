Токаев пригласил Виктора Орбана в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.

Особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.

Напомним, 19 ноября президент Касым-Жомарт Токаев побывал с государственным визитом в Венгрии. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан.

Позже в Акорде показали кадры с официальной церемонии встречи президента Касым-Жомарта Токаева на площади львов Королевского дворца Будапешта.

Касым-Жомарт Токаев также пообщался с казахстанскими студентами в Будапеште, а позже совершил совместную экскурсию с председателем госсобрания Венгрии Ласло Кевером по зданию венгерского парламента.

До этого президент Казахстана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

Мы также писали, что торжественный прием в честь визита Токаева устроили в Венгрии. На нем выступил Димаш Кудайберген.

На приеме Токаев отметил, что казахи и венгры - родственные народы, связанные глубокими историческими корнями. По словам президента, несмотря на географическую отдаленность между великим Дунаем и древним Алтаем, наши государства, связанные одной судьбой, объединяют общие цели и устремления.