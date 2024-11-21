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Торжественный прием в честь визита Токаева устроили в Венгрии (фото)

Опубликовано:

Димаш Кудайберген, Касым-Жомарт Токева и Виктор Орбан
Димаш Кудайберген, Касым-Жомарт Токева и Виктор Орбан. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, торжественный прием в честь государственного визита президента Казахстана состоялся в здании, где располагается канцелярия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Виктора Орбана за теплое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

До приема Токаев и Орбан выступили с совместным заявлением перед представителями СМИ, сообщает сайт Акорды.

Как отметил глава государства, казахи и венгры – родственные народы, связанные глубокими историческими корнями. По словам президента, несмотря на географическую отдаленность между великим Дунаем и древним Алтаем, наши государства, связанные одной судьбой, объединяют общие цели и устремления.

"Первое посольство нашей страны в Центральной Европе было открыто 30 лет назад в Венгрии. За это время двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимании, развиваются по восходящей. Важно в полной мере использовать имеющийся большой экономический потенциал.

Главная цель моего визита – придать новый импульс нашему сотрудничеству. Венгрия – надежный стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе. Сегодняшнее прочное политическое сотрудничество и тесные экономические связи являются ярким тому подтверждением. Мы с уважаемым Виктором Орбаном только что провели содержательные переговоры. Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита премьер-министра в Астану в прошлом году.

Мы также рассмотрели новые направления взаимодействия. Отдельное внимание мы уделили перспективам развития нашего стратегического партнерства, которое было установлено 10 лет назад. Очень важные задачи – осуществление эффективного политического диалога и реализация совместных экономических проектов.

Необходимо придать мощный импульс взаимодействию в многостороннем формате. Сегодня мы приняли совместное заявление. Укрепление контактов по широкому спектру отношений между Казахстаном и Венгрией отвечает интересам двух народов", – отметил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2190368-torzhestvennyy-priem-v-chest-vizita-tokaeva-ustroili-v-vengrii-foto/

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