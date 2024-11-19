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Улетевший из Сербии Токаев прилетел в Венгрию (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан
Токаев и Орбан. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию, завершив визит в Сербию. В аэропорту Будапешта его встретил Виктор Орбан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В аэропорту Будапешта Токаева встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, Виктор Орбан
Президент в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан прилетал в Астану в ноябре прошлого года. Тогда же в столице прошли переговоры двух лидеров в узком формате, затем - в расширенном. Премьер Венгрии выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

По итогам той встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования. Еще Токаев наградил Орбана орденом "Достык" I степени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2189754-tokaev-priletel-v-vengriyu/

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