Трамп пообещал экстрадировать из США миллионы мигрантов

Сегодня, 20 января 2025 года, Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов и выступил с речью, передает NUR.KZ.

Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале конгресса, заявил, что сегодня подпишет ряд "исторических указов".

«Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу", - заявил он.

Также Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

"Мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иммигрантов обратно в места, откуда они прибыли", - заявил он.

Ранее уже сообщалось, что Трамп намерен депортировать около миллиона человек из США - в основном, это мигранты, совершившие преступления.

Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность ввести чрезвычайное положение и использовать военных для борьбы с миграцией.