Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп пообещал экстрадировать из США миллионы мигрантов

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Сегодня, 20 января 2025 года, Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов и выступил с речью, передает NUR.KZ.

Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале конгресса, заявил, что сегодня подпишет ряд "исторических указов".

«Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу", - заявил он.

Также Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

"Мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иммигрантов обратно в места, откуда они прибыли", - заявил он.

Ранее уже сообщалось, что Трамп намерен депортировать около миллиона человек из США - в основном, это мигранты, совершившие преступления.

Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность ввести чрезвычайное положение и использовать военных для борьбы с миграцией.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213409-tramp-poobeshchal-iz-ssha-ekstradirovat-milliony-migrantov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie