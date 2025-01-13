Токаев прилетел в Абу-Даби (фото, видео)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

Токаев прибыл в ОАЭ. Фото: Акорда

Токаев прибыл в ОАЭ. Фото: Акорда

Токаев прибыл в ОАЭ. Фото: Акорда

Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.

Напомним, ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в начале 2023 года принимал участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Там же он выступил с речью. В своем выступлении глава государства назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и "зеленого" будущего.

Токаев также указал на важность использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев призвал всех участников Саммита к активной реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и объединению усилий в достижении Целей устойчивого развития.

Позже было опубликовано совместное заявление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Тогда же стороны, подтверждая важность плодотворного экономического партнерства между двумя странами, выразили намерение и дальше углублять двустороннее экономическое сотрудничество в соответствии с национальными интересами.

Абу-Даби. Фото: Акорда

Абу-Даби. Фото: Акорда

Абу-Даби. Фото: Акорда