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Токаев встретился с арабскими инвесторами, имеющими планы на Каспий

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Токаев встретился с инвесторами
Встреча Токаева с инвесторами из ОАЭ. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, встреча была посвящена обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества, а также реализации достигнутых ранее договоренностей в транспортно-логистической отрасли.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports по строительству ряда крупных объектов, подчеркнув, что эти инициативы соответствуют стратегическим интересам Казахстана в развитии морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море.

Глава государства подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры и транзитных коридоров имеет большое значение для обеспечения устойчивого экономического роста страны и активизации международной торговли", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за неизменную поддержку при реализации совместных инвестиционных проектов. Он проинформировал президента о сотрудничестве с фондом "Самрук-Казына" и национальной компанией "Қазақстан темір жолы".

Как добавили в Акорде, по итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед Аль-Шамиси выразили уверенность в успешной реализации совместных проектов.

Ранее в Акорде анонсировали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, его в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица. После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

Накануне Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу и пригласил его в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2211866-tokaev-vstretilsya-s-arabskimi-investorami-imeyushchimi-plany-na-kaspiyskoe-more/

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