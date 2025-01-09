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Токаев примет участие в саммите в ОАЭ

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Касым-Жомарт Токаев в ОАЭ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в начале 2023 года принимал участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Там же он выступил с речью. В своем выступлении глава государства назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и "зеленого" будущего.

Токаев также указал на важность использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев призвал всех участников Саммита к активной реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и объединению усилий в достижении Целей устойчивого развития.

Позже было опубликовано совместное заявление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Тогда же стороны, подтверждая важность плодотворного экономического партнерства между двумя странами, выразили намерение и дальше углублять двустороннее экономическое сотрудничество в соответствии с национальными интересами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2209935-tokaev-primet-uchastie-v-sammite-nedelya-ustoychivogo-razvitiya-abu-dabi/

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