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Токаеву первому предоставили слово на саммите в ОАЭ

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.

"Президент первым выступил на саммите. В своей речи он отметил, что в настоящее время мир сталкивается с рядом критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок", - сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что Казахстан готов решать эти проблемы через амбициозную стратегию, основанную на трех ключевых направлениях - цифровизации и искусственном интеллекте, крупных инфраструктурных проектах и ядерной энергетике.

"На долю энергетических систем во всем мире приходится 75% выбросов парниковых газов и 10% потерь биоразнообразия. Очень важно, что международные партнеры, такие как Masdar, Total, Eni и другие, приняли на себя обязательство по реализации в Казахстане зеленых энергетических проектов общим объемом 43 ГВт.

Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны. Казахстан также стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для достижения глобальных целей по снижению выбросов углерода", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев
Выступление Токаева в Абу-Даби. Фото: Акорда

Президент остановился на значении транспортной инфраструктуры.

"Для нашей страны, которая стала ведущим транзитным узлом в Евразии, транзит и транспорт являются важнейшими предпосылками устойчивого развития. Мы активно инвестируем в транспортную инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты.

В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север - Юг, а также играть ключевую роль в инициативе "Пояс и путь". Мы нацелены на создание устойчивых цепочек поставок, которые не только укрепляют региональную взаимосвязанность, но и обеспечивают устойчивый экономический рост", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из главных вызовов региона Центральной Азии является глобальное потепление.

"Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек. Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами.

Для этого мы должны инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключить эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты", - предложил президент.

Касым-Жомарт Токаев в Абу-Даби
Касым-Жомарт Токаев в Абу-Даби. Фото: Акорда

В выступлении была поднята проблема продовольственной безопасности, также требующая неотложного внимания.

"Для обеспечения стабильных поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки необходимы инновационные подходы. Казахстан, экспортирующий большие объемы пшеницы и муки на международный рынок, нацелен на дальнейшее совершенствование методов и технологий устойчивого сельского хозяйства", - сообщил глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, чтобы противостоять нынешним вызовам, требуется новая парадигма развития мира, основанная на устойчивости, справедливости и стабильности. Решение глобальных проблем может обеспечить целостная система, построенная на трех важнейших принципах.

"Первое - обеспечение "зеленого" финансирования, которое должно стать значительно более доступным.

Второе - расширение международного сотрудничества в области передачи технологий, технической поддержки и научных исследований. Солнечная энергия, умное сельское хозяйство, улавливание углерода и климатические технологии на основе искусственного интеллекта предлагают широкий спектр инновационных решений.

Третье - это синергетическое взаимодействие климатических приоритетов, экономического развития и искусственного интеллекта, что может к 2030 году составить более 16% мирового ВВП. Это подчеркивает важность гибкого и индивидуального подхода к поддержке различных целей государств в области устойчивого развития", - заявил президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал, чтобы сегодняшний саммит стал важной вехой для определения глобальных приоритетов и согласования усилий в области устойчивого развития на ближайшие десятилетия.

Сообщается, что в ходе саммита также выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Руанды Поль Кагаме, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Международного союза охраны природы Разан Аль Мубарак и другие.

Ранее в Акорде анонсировали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби.

Накануне Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, его в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2208954-tokaevu-pervomu-predostavili-slovo-na-sammite-v-oae/

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