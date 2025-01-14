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Токаев пригласил президента Нигерии в Казахстан

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Бола Ахмед Тинубу
Касым-Жомарт Токаев и Бола Ахмед Тинубу. Фото: Акорда

На полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" глава государства провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Федеративной Республики Нигерия Болой Ахмедом Тинубу.

Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией – самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента.

Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев и Бола Ахмед Тинубу
Касым-Жомарт Токаев и Бола Ахмед Тинубу. Фото: Акорда

В данном контексте глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.

Напомним, ранее в Акорде анонсировали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби.

Накануне Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, его в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

Токаеву первому предоставили слово на саммите в ОАЭ. В своей речи он отметил, что в настоящее время мир сталкивается с рядом критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2211599-tokaev-provel-vstrechu-s-provel-vstrechu-s-prezidentom-nigerii/

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