"Ваш визит станет важной вехой": Токаев заявил, что с нетерпением ждет главу ОАЭ в Казахстане

Главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды говорится, что во дворце Qasr Al Shatie состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Глава государства поблагодарил президента ОАЭ за радушный прием и гостеприимство, а также пожелал успешного проведения "Недели устойчивого развития Абу-Даби".

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в Абу-Даби и Дубае в 2023 году, которые придали мощный импульс сотрудничеству и открыли новые направления взаимодействия.

"ОАЭ – наш ключевой партнер в арабском мире. Мы привержены тесному взаимодействию по всему спектру двусторонних и многосторонних контактов на благо наших стран. Я высоко ценю Ваши усилия по укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, поступательно развивающегося в духе дружбы, доверия и взаимного уважения. Ваше Высочество, я с нетерпением жду возможности приветствовать Вас в Казахстане. Уверен, что Ваш визит в нашу страну станет важной вехой на пути укрепления казахско-эмиратских отношений", – заявил глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: Акорда

По его словам, сегодня ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане.

"В прошлом году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем вдвое. Во время нашей встречи в Абу-Даби мы поставили новую цель – увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов. Я предлагаю нашим правительствам сосредоточиться на конкретной экономической повестке для формирования положительной динамики торговли. Мы рассчитываем на Вашу поддержку в исполнении Совместной декларации о реализации стратегических инвестиционных проектов. В рамках этого документа мы активно сотрудничаем с эмиратскими компаниями в самых разных отраслях, включая транспорт и логистику, энергетику, финансы, туризм и многие другие, способствуя взаимному росту и прогрессу", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: Акорда

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил президента нашей страны за участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Отметив плодотворный характер сотрудничества двух стран, он подчеркнул важность дальнейшего расширения политического диалога и экономических связей, а также качественной реализации ранее достигнутых договоренностей.

Президент ОАЭ выразил уверенность в том, что в 2025 году отношения между Казахстаном и Эмиратами выйдут на новый уровень, способствуя развитию и процветанию двух государств. Он также высоко оценил роль Астаны в решении актуальных вопросов международной и региональной безопасности и устойчивого развития.