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Международный консультативный совет по ИИ под руководством Токаева создадут в Казахстане

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Токаев в ОАЭ
Токаев и эксперты по ИИ на встрече в ОАЭ. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе рабочего визита в ОАЭ Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.

"В Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала.

В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством. Этот совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества", - сказал президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. По его словам, успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.

Токаев в ОАЭ
Токаев и эксперты по ИИ на встрече в ОАЭ. Фото: Акорда

Глава государства также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений

Он отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.

"В сфере образования мы представили инновационную программу Al-Sana, которая призвана способствовать развитию человеческого капитала в области ИИ. Программа обеспечивает междисциплинарную подготовку специалистов из разных отраслей и способствует разработке передовых решений в сфере ИИ", - добавил президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стремится стать активным участником глобальной экосистемы искусственного интеллекта и призвал участников мероприятия к сотрудничеству в различных областях: от научных исследований до установления этических стандартов.

Эксперты по ИИ в ОАЭ
Эксперты по ИИ на встрече с Токаевым. Фото: Акорда

Мероприятие продолжилось дискуссией, в которой приняли участие основатель компании Polynome Александр Ханин, главный директор по искусственному интеллекту компании G42 Джексон Эндрю, профессор университета науки и технологий Халифа в Абу-Даби Дебба Меруан, председатель исполнительного совета инициативы ООН "ИИ во благо" Аль-Мазруи Эбтесам, директор по государственным делам и партнерствам компании Core42 Аль-Каисси Талал, ректор и профессор университета искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида Тимати Болдуин, руководитель отдела искусственного интеллекта компании Saalai Абдулнаби Абрар, руководитель отдела венчурных проектов и развития компании Mubadala Investment Company Аль-Мазруи Фарис Сухейль.

Ранее в Акорде анонсировали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, его в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица. После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

Накануне Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу и пригласил его в Казахстан.

Сегодня стало известно, что Токаев встретился с арабскими инвесторами, имеющими планы на Каспий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2211875-tokaev-vozglavit-mezhdunarodnyy-sovet-po-iskusstvennomu-intellektu/

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