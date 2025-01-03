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"Путин хорошо понимает специфику Казахстана": Токаев ответил на вопрос о казахстанско-российских отношениях

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Токаев и Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обширном интервью газете "Ana tili" высказался о Владимире Путине и казахстанско-россйиских отношениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В интервью президента спросили, как Касым-Жомарт Токаев оценивает итоги переговоров между Казахстаном и Россией в ноябре прошлого года, когда состоялся государственный визит в Казахстан президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Повестка переговоров с президентом России была очень насыщенной. Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России.

О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.

Президент Путин - опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну - 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи", - отмечает Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль.

Напомним, в конце ноября президент России прибыл с государственным визитом сегодня. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе. Тогда в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.

Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.

При этом накануне своего визита в Казахстан президент России Владимир Путин написал статью о казахстанско-российских отношениях для газеты "Казахстанская правда".

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания "Известия", в которой высказался об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207672-putin-horosho-ponimaet-specifiku-kazahstana-k-tokaev-otvetil-na-vopros-o-kazahstansko-rossiyskih-otnosheniyah/

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