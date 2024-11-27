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"Контакты, отличающиеся откровенностью и взаимным уважением": Токаев об отношениях с Путиным

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания "Известия", в которой высказался об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил Токаев, отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Стратегическое партнерство и союзничество двух стран основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов.

"С президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем регулярные контакты, отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между нашими государствами.

Только за последний год мы с президентом России четырежды провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону", – отметил глава Казахстана.

Президент подчеркнул, что сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике сотрудничества двух государств.

Прочитать статью Токаева "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства" полностью можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2192891-kontakty-otlichayushchiesya-otkrovennostyu-i-vzaimnym-uvazheniem-tokaev-ob-otnosheniyah-s-putinym/

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