"Он положительно относится к Казахстану": Токаев высказался о Дональде Трампе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обширном интервью газете "Ana tili" высказался об избранном президенте США Дональде Трампе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В интервью главу государства спросили, каким он видит казахско-американские отношения в ближайшие годы и не повлияют ли на них непростые отношения США с Китаем и Россией.

"Действительно, состоялась содержательная и откровенная беседа с президентом Дональдом Трампом. Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире.

Мне довелось участвовать в налаживании казахско-американских отношений с середины 90-х годов прошлого столетия. За более чем три десятилетия взаимного сотрудничества сложилось общее видение приоритетов - торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, нераспространение ядерного оружия и безопасность. Данная повестка ляжет в основу нашей совместной работы и с новой администрацией Белого дома.

Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий в Украине выступает за начало переговоров для достижения мира", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул также, что Казахстан "нигде не напрашивается в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем".

"Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами", - резюмировал Токаев.

В начале декабря состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

Напомним, в ноябре этого года Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах, после чего его объявили избранным главой США.

После этого Токаев направлял поздравление Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.

До этого, в июле текущего года, Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь экс-главы США Дональда Трампа.

Добавим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.