Токаев поговорил по телефону с Трампом

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

"Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения. Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества", - сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре этого года Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах, после чего его объявили избранным главой США.

После этого Токаев направлял поздравление Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.

До этого, в июле текущего года, Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь экс-главы США Дональда Трампа.

Добавим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.