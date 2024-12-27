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Крушение самолета близ Актау: следователи из Азербайджана направились в Чечню

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана направляется в Грозный для расследования обстоятельств, приведших к крушению самолета близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Азербайджана, группа сотрудников направляется в Грозный.

"В соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, принимаются срочные и необходимые меры для установления объективных обстоятельств уголовного дела, возбужденного по факту крушения пассажирского самолета вблизи города Актау, Казахстан.

С этой целью группа сотрудников Генеральной прокуратуры направляется в город Грозный, и в соответствии с соглашением с Генеральной прокуратурой РФ проведет расследования и другие процессуальные действия совместно со своими коллегами из этого учреждения.

Отметим, что 25 декабря под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова отправленная в Актау очередная группа сотрудников прокуратуры совместно с коллегами из Казахстана продолжает принимать необходимые меры на месте происшествия", - информирует генпрокуратура Азербайджана.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.

Сегодня, 27 декабря, СМИ Азербайджана написали, что Чечня предложила помощь семьям пострадавших и жертв трагедии, однако в стране от нее отказались.

"Азербайджан требует признания факта, извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сообщил Day.az источник в АП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2205885-krushenie-samoleta-bliz-aktau-genprokuratura-azerbaydzhana-napravila-gruppu-sledovateley-v-chechnyu/

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