Токаев лично проводил в столичном аэропорту Путина (фото)
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Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан.
В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанқызы подарила Президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран.
Напомним, 27 ноября президент России прибыл в Астану с государственным визитом. В столичном аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе.
Также в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.
Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.
По итогам встречи Путин поблагодарил Токаева за оказанный прием. По его словам, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193980-tokaev-lichno-provodil-v-stolichnom-aeroportu-putina/