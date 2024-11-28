Токаев лично проводил в столичном аэропорту Путина (фото)

Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан.

В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанқызы подарила Президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран.

Художница Асель Сабыржанқызы подарила Путину картину. Фото: Акорда

Токаев проводил Путина в аэропорту. Фото: Акорда

Токаев проводил Путина в аэропорту. Фото: Акорда

Напомним, 27 ноября президент России прибыл в Астану с государственным визитом. В столичном аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе.

Также в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.

Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.

По итогам встречи Путин поблагодарил Токаева за оказанный прием. По его словам, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.